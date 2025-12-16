محافظ أسوان: صرف أدوية الأمراض المزمنة كل شهرين بمنظومة التأمين الشامل

كشف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلًا من شهر واحد.

وقدم محافظ أسوان الشكر للتعاون المثمر والبنّاء مع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك هيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا المطلب، الذي من شأنه تخفيف المعاناة عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توفير العلاج لفترات أطول دون الحاجة إلى التردد المستمر على المنشآت الصحية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج المتبع لتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأسواني، بما يلبّي احتياجاته بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن إيجاد نظام عمل موحد، وتطوير أساليب التعاون بين الهيئات الصحية المعنية، يمثل الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة في أسرع وقت ممكن، ويعزز ثقة المواطنين والمرضى في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجّه محافظ أسوان بضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المنظومة، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان انتظام تقديم الخدمة وتحقيق أفضل استجابة لمتطلبات المرضى، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة، على رأسها صرف الأدوية المزمنة لمدة شهرين بدلًا من شهر واحد، للتيسير على المرضى وضمان استقرار حالتهم الصحية.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتخصيص 3 صيدليات تجارية جديدة لتوفير مختلف أنواع الأدوية والعلاجات المطلوبة للمواطنين، فضلًا عن الموافقة على صرف علاج «البلافيكس» لمرضى القلب بمركز مجدي يعقوب، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من مستشفى التأمين الصحي جنوب أسوان، والبدء في تشغيلها في أقرب وقت، لتكون إضافة قوية لدعم منظومة الخدمات الصحية والعلاجية.

كما وجّه مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتحديد نسبة من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، يتم تحويلها إلى المراكز الطبية المعتمدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على قوائم الانتظار لمختلف الحالات المرضية.