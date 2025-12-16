دفعت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من السيارات لنقل المواطنين والركاب من محطة بركة السبع، عقب تعطل مفاجئ في حلقة القدرات بالمدينة، ما تسبب في تكدس الجمهور وطول فترات الانتظار داخل المحطة.

وتلقى مسؤولو المحافظة إخطارًا بتوقف حركة القطارات القادمة والمتجهة عبر محطة بركة السبع، على خلفية حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من أحد القطارات بمنطقة السفاينة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بجوار طريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي، وهو ما أثر على انتظام الحركة بخط الوجه البحري.

وتدخلت رئاسة مركز ومدينة بركة السبع، بشكل عاجل، ودفعت بسيارات لنقل الركاب إلى المراكز والاتجاهات المرتبطة بخط سيرهم، في محاولة لتخفيف الزحام ومنع تكدس المواطنين داخل المحطة.

وأكد رئيس مدينة بركة السبع، أن القطار المتوقف سينتظر لنحو ساعة لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية وعودة الحركة لطبيعتها، موضحًا أن عددًا من الركاب فضلوا الانصراف باستخدام السيارات التي وفرتها المحافظة، ضمن استجابة سريعة لتداعيات الحادث خارج نطاق المحافظة.

وفي السياق ذاته، كانت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا بسقوط عدد من الحاويات من على القطار، ما أسفر عن تهشم سيارة وبلكونة أحد المنازل، وانتقلت قوات الأمن ورجال الإسعاف والقيادات التنفيذية لموقع الحادث، كما انتقل محافظ القليوبية ومدير الأمن لمتابعة الموقف.

ووجه محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية لفحص السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة لموقع الحادث، حيث أكدت اللجنة سلامة المنازل التي جرى معاينتها، فيما قامت هيئة السكك الحديدية برفع الحاويات وإجراء أعمال الصيانة وتغيير بعض الفلنكات، تمهيدًا لإعادة انتظام حركة القطارات.

ويأتي تحرك محافظة المنوفية في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين والتعامل الفوري مع أي تداعيات طارئة تؤثر على حركة النقل وسلامة الركاب.