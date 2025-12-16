البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نقل بعمود إعلانات على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة كل من: "رمضان خميس عبدالحميد"، 43 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة، وشخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر.

كما أصيب في الحادث كل من:"رجب محمد أبو الحديد" مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، "حمادة محمد عزام" 44 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، "عيد شعبان سلومة" 34 عامًا، مصاب ببتر في إصبع اليد اليمنى ونزيف بالصدر، "عماد أحمد سعيد" 26 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، "فارس رشاد رشاد" 40 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"أحمد صابر أحمد" 27 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالصدر وكسر بالذراع الأيمن.

نُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود، وأودعت الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.