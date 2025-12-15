هتك عرض ابنته.. السجن المشدد 10 سنوات لعاطل في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بالاعتداء على ابنته داخل محل سكنه بدائرة قسم شرطة محرم بك.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، وعضوية المستشارين خالد عبد الفتاح أبو رزقة، حازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد حسن الجلاد، وبسكرتارية السيد الوزيري، حيث أصدرت المحكمة حكمها بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع أقوال الدفاع والنيابة.

تعود أحداث القضية رقم 8921 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم الشرطة يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها حول قيام المتهم بالاعتداء على نجلتها داخل محل سكنه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، عاطل عن العمل، قام بملامسة جسد ابنته البالغة من العمر 17 عامًا بعد تعاطيه مخدر الحشيش، ما دفع والدتها للإبلاغ عن الواقعة فور وقوعها.

تم تحرير محضر بالحادثة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى المحكمة، والتي أصدرت الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.