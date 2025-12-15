بني سويف – حمدي سليمان:

أعلنت جامعة بني سويف في بيان رسمي، أن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أجرى زيارة إلى مستشفى بني سويف التخصصي للاطمئنان على الحالة الصحية لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض، الذين تعرضوا لحادث اختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم الخاص بمدينة بني سويف الجديدة.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة الطلاب المصابين واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء المعالجين حول تطورات حالتهم، مطمئنًا على استقرار أوضاعهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وطالب الدكتور طارق علي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية للطلاب، مع التأكيد على التواصل المستمر مع ذويهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع سلامة طلابها على رأس أولوياتها ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لهم حتى تمام شفائهم.

وكان أربعة طلاب بكليتي الصيدلة والتمريض قد تعرضوا للاختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ونُقلوا فورًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

