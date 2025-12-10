انهيار منزل قديم في قرية القصر بقنا

انهار منزل قديم مكوّن من طابق واحد ومشيّد بالطوب اللبن في قرية القصر بشرق النيل بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.



وتبين أن المنزل كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما ساهم في عدم وقوع ضحايا، كما توجهت الوحدة المحلية للمركز، برئاسة حسين الزمقان رئيس المدينة، إلى المكان وفرضت طوقًا احترازيًا حول موقع الانهيار، مع بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة حالة المنازل القديمة بالمنطقة لضمان سلامة المواطنين.