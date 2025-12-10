إعلان

انهيار منزل قديم في قرية القصر بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:21 م 10/12/2025

انهيار منزل- تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهار منزل قديم مكوّن من طابق واحد ومشيّد بالطوب اللبن في قرية القصر بشرق النيل بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.


وتبين أن المنزل كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما ساهم في عدم وقوع ضحايا، كما توجهت الوحدة المحلية للمركز، برئاسة حسين الزمقان رئيس المدينة، إلى المكان وفرضت طوقًا احترازيًا حول موقع الانهيار، مع بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة حالة المنازل القديمة بالمنطقة لضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار منزل قرية القصر قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى