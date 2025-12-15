إعلان

انهيار جزئي لمنزل آيل للسقوط في نجع حمادي بقنا

كتب : مصراوي

05:22 م 15/12/2025

انهيار منزل - أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، انهيارًا جزئيًا لمنزل آيل للسقوط، دون تسجيل أي إصابات بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع انهيار جزئي لمنزل قديم بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية يرافقها مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين انهيار أجزاء من المنزل، وتم إنقاذ السكان وتأمين الموقع بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

انهيار منزل منزل آيل للسقوط أمن قنا

