طالبات "بنها الثانوية الصناعية" في زيارة توعوية لمحطة مياه

استقبلت محطة مياه بنها وفدًا من طالبات مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات في زيارة ميدانية تهدف إلى تعزيز الوعي المائي لدى الطالبات، والتعرف على أهمية المياه ودورها الحيوي في حياة الإنسان.

كما شملت الزيارة شرح مراحل تنقية وإنتاج مياه الشرب منذ سحبها من المصدر وحتى وصولها صالحة للاستخدام الآدمي وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشملت الجولة التفقدية داخل أقسام المحطة المختلفة استماع الطالبات إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة والترشيح والتطهير، ودور المعامل في متابعة جودة المياه، بالإضافة إلى التعرف على جهود الشركة لضمان استمرارية الخدمة ورفع كفاءتها.

وعلى هامش الزيارة، التقى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالطالبات، مؤكدًا حرص الشركة على توعية طلاب المدارس باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الثقافة المائية داخل المجتمع.

وأوضح أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وسلوكًا رشيدًا من الجميع، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف عنصران أساسيان لحماية هذا المورد الحيوي.

وختم اللقاء بدعوة الطالبات لأن يكنّ سفيرات للوعي المائي داخل أسرهن ومدارسهن، ونقل ما اكتسبنه من خبرات ومعلومات، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وضمان استدامة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.