رئيس جامعة بنها: الأنشطة الطلابية تصقل شخصية الشباب وتنمي مهاراتهم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، على الدور الحيوي للأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتعزيز انتمائهم للحياة الجامعية.

أتى ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع مسؤولي رعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها لمناقشة آليات تطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.

حضر الاجتماع الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد عيسوي، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب، إلى جانب مسؤولي رعاية الشباب بالكليات.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الجامعة على أهمية العمل الجاد لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، وحثهم على إدراك أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وبناء قدراتهم، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديهم، مع الالتزام الكامل بمدونة السلوك الأخلاقي داخل الجامعة.

وأشار الدكتور الجيزاوي إلى ضرورة توسيع قاعدة مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة من خلال وضع آليات تحفيزية جديدة تسهم في رفع معدلات الإقبال، إلى جانب إعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة للعام الجامعي الجديد، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الكليات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية أن تقوم كل كلية بإعداد خطتها الخاصة للأنشطة الطلابية، على أن تتسم هذه الخطط بالمرونة في التنفيذ، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الطلاب للمشاركة وبما يتناسب مع طبيعة كل كلية واهتمامات طلابها المختلفة.

كما شدد رئيس الجامعة على الدور المهم الذي تقوم به وحدات الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل الكليات، وضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب خلال فترة الدراسة، لضمان اندماجهم السريع في المجتمع الجامعي، سواء من خلال الخدمات المقدمة أو عبر الأنشطة التي تعزز روح المشاركة والانتماء لديهم.