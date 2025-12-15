القليوبية الأزهرية تستعد لانطلاق امتحانات نصف العام 2026/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدت منطقة القليوبية الأزهرية اجتماعًا هامًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2026/2025، برئاسة سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وذلك لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والالتزام.

وشهد الاجتماع حضور مجدي أتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وماهر عبد الحق مدير الامتحانات، وتيسير السيد مدير الشؤون القانونية، والسيد خطاب مدير أمن المنطقة، وأسماء طبل مدير العلاقات العامة، بالإضافة إلى مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم.

وأكد رئيس المنطقة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط داخل اللجان، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الإدارات، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب ويضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف.

كما ناقش الاجتماع آليات تأمين اللجان وخطط الطوارئ، وسبل تذليل أي معوقات قد تعترض سير العملية الامتحانية، مع التأكيد على تفعيل المتابعة اليومية وتعزيز التواصل بين غرف العمليات والإدارات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على التنظيم الدقيق لضمان نجاح امتحانات نصف العام الدراسي.