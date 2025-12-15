تعليم المنوفية تنعى طالبة مدرسة دناصور بعد وفاتها في طابور الصباح

المنوفية - أحمد الباهي:

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، الطالبة ملك طارق عبد الشفيع الغندور، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة دناصور الابتدائية القديمة التابعة لمركز الشهداء، التي وافتها المنية إثر تعرضها لحالة إغماء مفاجئة أثناء طابور الصباح.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، أن الطالبة كانت ضمن الفريق المشارك في برنامج الإذاعة المدرسية خلال الطابور الصباحي، قبل أن تتعرض لحالة إغماء نتيجة معاناتها من أزمة صحية، وعلى الفور جرى نقلها بواسطة إدارة المدرسة إلى الوحدة الصحية المجاورة، إلا أنها فارقت الحياة بعد وصولها بنحو نصف ساعة.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم، وجميع العاملين بها، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

