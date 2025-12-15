الاتحاد الأوروبي يقيم "جسرًا جويًا" لتوصيل المساعدات الإنسانية لدارفور

بروكسل- (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بدأ نقل المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور السوداني جوا.

وقالت المفوضية في بيان صحفي: "ستقوم ثماني رحلات جوية بنقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى دارفور، حيث تسببت الفظائع الجماعية والمجاعة والنزوح المرتبط بالصراع في السودان في ترك الملايين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وقالت إن رحلة أولى أوصلت نحو مئة طن من المساعدات الجمعة الماضية، ومن المقرر تسيير رحلات أخرى عبر ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وتشمل السلع التي جرى توصيلها مواد للإيواء ومياه ومواد تعقيم ونظافة شخصية وكذلك إمدادات طبية.

وأضافت المفوضية أن الوضع الإنساني في دارفور "تدهور بشدة" بعدما سيطرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على الفاشر في أكتوبر الماضي.

وقالت "شكلت خسارة المدينة تصعيدا كبيرا للوضع الإنساني الكارثي بالفعل، كما أدت إلى مزيد من القيود على وصول المساعدات. ويتحدث المدنيون الذين تمكنوا من الفرار عن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي."

وتابعت المفوضية أن الجسر الجوي سوف يتكلف 5ر3 مليون يورو (1 ,4 مليون دولار) وسوف يتم تمويله من ميزانية المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأتاح الاتحاد الأوروبي حتى الآن 270 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للسودان العام الجاري.