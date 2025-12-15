وزير السياحة: نتوقع 19 مليون سائح بنهاية 2025

توقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تستقبل مصر 19 مليون سائح بنهاية العام الجاري، مدفوعة بتحسن مؤشرات الحركة السياحية وارتفاع معدلات الإنفاق، مؤكدًا أن القطاع يشهد نموًا مستمرًا يعكس قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب أسواق متنوعة.

وأشار الوزير، إلى أن صناعة السياحة في مصر أثبتت مرونتها وقدرتها على التعافي السريع، حيث واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية، ما عزز الثقة في السوق السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها وزارة السياحة والآثار، داخل المتحف المصري الكبير، بمشاركة ممثلي منصة «TripAdvisor» العالمية، في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين، وبحضور قيادات الوزارة وممثلي القطاع السياحي الخاص.

وأوضح شريف فتحي، أن استمرار الأداء الإيجابي للحركة السياحية يعزز فرص تحقيق المستهدف الاستراتيجي للقطاع بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، قبل الموعد المخطط له سابقًا، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية، وزيادة مقاعد الطيران، وتطوير البنية التحتية للمطارات.

وأكد أن الوزارة تعتمد على أدوات تسويقية حديثة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لوضع خطط ترويجية مخصصة لكل سوق سياحي، بما يضمن الوصول إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على إبراز التنوع السياحي الفريد الذي تتمتع به مصر تحت شعار «Unmatched Diversity».

وأضاف أن تطوير المنتجات والأنماط السياحية ودمج أكثر من تجربة في برنامج سياحي واحد يسهم في تقديم منتج متكامل يلبي تطلعات السائحين، لافتًا إلى أن التطور الكبير في شبكة الطرق والبنية التحتية يدعم هذا التوجه ويعزز الربط بين المقاصد المختلفة.

وشدد وزير السياحة والآثار، على أن المقصد المصري يقدم تجربة سياحية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للسياحة، من خلال التفاعل مع الثقافة المحلية والأنشطة المتنوعة، بما يمنح السائح تجربة إنسانية واجتماعية ثرية تشجعه على تكرار الزيارة.