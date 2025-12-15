فاديفول: مفاوضات السلام في أوكرانيا لم تكن جادة من قبل كما هي الآن

برلين- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أهمية المحادثات الجارية حول احتمال التوصل إلى سلام في أوكرانيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود قدر من عدم اليقين.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاندفونك"، قال فاديفول اليوم الاثنين:"لم تكن المفاوضات جادة من قبل كما هي الآن. إنها تُجرى بكثافة شديدة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي أنها "مفاوضات جوهرية، لكننا لن نعرف ما إذا كانت ستنجح أم لا، إلا في نهاية الأسبوع. ومع ذلك، فإن كل جهد يُبذل في هذا الظرف التاريخي يستحق العناء بالطبع من أجل إنهاء هذا الموت المروّع أخيرًا ووضع حد لهذه الحرب".

وتُجرى حاليًا في العاصمة الألمانية برلين مفاوضات بمشاركة مفاوضين أمريكيين ووفد أوكراني برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فاديفول: "ما لا نعرفه حتى اليوم هو ما إذا كانت هناك بالفعل إرادة جادة لديه لإنهاء هذه الحرب. فهو لم يوافق حتى الآن على وقف إطلاق النار، ولم يلتزم به".

وسعى زيلينسكي خلال هذه المحادثات في المقام الأول إلى مناقشة مقترحاته الأخيرة بشأن خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب كييف، يدور الأمر حول خطة من 20 نقطة يُفترض أن تنتهي بوقف لإطلاق النار.

وقد بدأ الرئيس الأوكراني ومستشاروه وممثلون عن الولايات المتحدة محادثاتهم في برلين أمس الأحد.

ويرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

وقال فاديفول للإذاعة: "لا يتعلق الأمر فقط بإنهاء هذه الحرب، وهو بالطبع أمر صحيح وضروري ومنطقي، بل إنه يتعلق أيضًا بالتوصل إلى حل قابل للاستمرار في المستقبل".

وأضاف الوزير الألماني:" يجب أن نمنع أن تكون النتيجة شيئا يُنْظَر إليه في أوكرانيا باعتباره مهينا أو مذلا، وإلا فلن تكون هذه النتيجة قابلة للاستمرار". كما شدد على ضرورة منع تشجيع بوتين على شن هجوم جديد، وأردف:"وهذا هدف طموح ومليء بالتحديات، وليس سهلًا على الإطلاق".