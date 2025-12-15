إعلان

ضبط 500 كيس شعرية سريعة التحضير مجهولة المصدر بالأقصر

كتب : محمد محروس

03:21 م 15/12/2025

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت إدارة تموين أرمنت، تحت إشراف المهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط 500 كيس شعرية سريعة التحضير مجهولة المصدر، قبل بيعها في الأسواق.

وأوضح "الصافي" أن الحملات الرقابية المكثفة تهدف إلى متابعة المخابز والأسواق للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط الجرائم التموينية بأنواعها، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى أن أكياس الشعرية المضبوطة لم تكن تحمل أي أوراق ثبوتية أو فواتير ضريبية، كما لم تتوافر مستندات تثبت مصدرها، ما يجعلها مجهولة المصدر، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين التصرف فيها بمعرفة النيابة العامة.

وأضاف "الصافي" أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 8 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

حملات تموينية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر كيس شعرية عبدالرازق الصافي الحملات الرقابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء