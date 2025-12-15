ضبط 500 كيس شعرية سريعة التحضير مجهولة المصدر بالأقصر

تمكنت إدارة تموين أرمنت، تحت إشراف المهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط 500 كيس شعرية سريعة التحضير مجهولة المصدر، قبل بيعها في الأسواق.

وأوضح "الصافي" أن الحملات الرقابية المكثفة تهدف إلى متابعة المخابز والأسواق للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط الجرائم التموينية بأنواعها، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى أن أكياس الشعرية المضبوطة لم تكن تحمل أي أوراق ثبوتية أو فواتير ضريبية، كما لم تتوافر مستندات تثبت مصدرها، ما يجعلها مجهولة المصدر، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين التصرف فيها بمعرفة النيابة العامة.

وأضاف "الصافي" أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 8 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.