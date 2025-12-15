شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

هنِّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، و ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ54، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُديمَ على مملكة البحرين؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا التقدمَ والرقيَّ والازدهار.

وأكد فضيلته أنَّ مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدِّم أنموذجًا حضاريًّا رائدًا في تعزيز قيم التعددية والتعايش، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والسعي لتوحيد صفها ولمِّ شملها وجمع كلمتها، مشيدًا بالتعاون البنَّاء بين مملكة البحرين والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام عالميًّا.