حماس: الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية من نتائج طوفان الأقصى

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن الحركة تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من النضال الفلسطيني، مؤكدًا أنها حافظت على مسار المقاومة ضد الاحتلال على مدى أربعة عقود.

واعتبر حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تعد من نتائج"طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن حماس شكلت منذ انطلاقتها وزنًا فاعلًا في القضية الفلسطينية، وعملت بروح وطنية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يقاوم منذ قرن من الزمان وأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تشويه صورة المقاومة، مؤكّدًا أن المقاومة قرار فلسطيني شعبي خالص وليست قرار حركة بعينها.

ولفت إلى أن الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح القيادي في حماس أن الحركة تجري مشاورات مع قطر ومصر وتركيا بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متهمًا الاحتلال بالتمسك بإفشال الاتفاق، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية ترى في وجود قوة دولية ضامنًا لتنفيذ الاتفاق، من دون صلاحيات أو احتكاك مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد حمدان على تمسك الحركة بحقها في المقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة، معتبرًا أن هناك رغبة وطنية فلسطينية لإنهاء الانقسام، في وقت لا يريد فيه الاحتلال وحدة الفلسطينيين أو اتفاقهم، مضيفًا أن الاحتلال لا يفرق في معركته بين الفصائل الفلسطينية.

ودعا القياد في حركة حماس، يهود العالم إلى إعلان أن إسرائيل لا تمثلهم، ومطالبًا العالم بالاعتذار للشعب الفلسطيني بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل.