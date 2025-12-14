مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

"الوعود تبخرت".. أمير عزمي يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب أرض أكتوبر

كتب : محمد القرش

11:52 م 14/12/2025

أمير عزمي

شن أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، هجوماً لاذعاً على مجلس إدارة النادي الحالي، عقب الأزمة الأخيرة المتعلقة بسحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، واصفا وعود المجلس بأنها "أكبر من إمكانياته".

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الكلاسيكو": "المجلس الحالي قدم وعوداً كبيرة للجماهير بتوفير السيولة المالية والاستقرار، لكن في النهاية لم يتحقق شيء، وكل الوعود تبخرت".

وانتقد نجم الزمالك السابق الوضع الإداري قائلاً: "النادي يعاني منذ فترة طويلة، الزمالك بلا كوادر إدارية حقيقية منذ 7 أو 8 سنوات، نحن نادٍ مطالب بحصد البطولات ولسنا حقلاً للتجارب أو المشاريع التي لا تزال تحت الاختبار".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أزمة التسويق: "المشكلة الكبرى أن النادي لا يمتلك تسويقاً يليق باسمه، كان يجب العمل على تعزيز (براند) الزمالك، لأن الاستقرار الإداري هو أساس نجاح أي فريق مهما كان اسم المدرب".

أرض الزمالك نادي الزمالك أمير عزمي مجاهد

