بينهم طالبان.. 3 مصابين في تصادم مروع بين سيارتين بالإسكندرية- صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:06 م 14/12/2025

أُصيب 3 أشخاص، بينهم سائق وطالبان، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وقع صباح اليوم الأحد بالطريق السريع نطاق حي وسط في الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق حي وسط المدينة.

وانتقلت قوة من الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة السائق واثنين من الركاب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

