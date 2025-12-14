قرار قضائي جديد في محاكمة "ابنة مبارك" المزعومة بتهمة سب رجل أعمال

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، نظر محاكمة "مروة.ي" المعروفة بـ "ابنة مبارك" المزعومة، بتهمة السب والقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 31 يناير 2026 للنطق بالحكم.

ووفقا لتفاصيل القضية، تواجه المتهمة صاحبة حساب "ابنة مبارك" على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" اتهامات بسب وقذف "ع.م" رجل أعمال، بأمور وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه ونشرت على حسابها عبارات وألفاظ خادشة للشرف والسب والقذف.

ووفقًا لتفاصيل القضية التي تحمل رقم 1352 لسنة 2025 جنح اقتصادية منتزه أول، انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكتروني ما من شأنها المساس بالمجني عليه وتعمد إزعاجه ومضايقته وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وكانت قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، في 29 نوفمبر الماضي - في قضية مماثلة تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية - بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، لـ"مروة.ي" المعروفة بـ"ابنة مبارك" المزعومة في واقعة سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، أيدت حكم حبس المتهمة "مروة.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" المزعومة بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.