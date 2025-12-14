والد عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة: "جت لنا مضروبة كذا مرة ورجعناها"

قال محمد صقر، والد عروس المنوفية المتوفاة على يد زوجها، إن فترة الخطوبة بين ابنته والمتهم لم تتجاوز 9 أشهر، مؤكداً أنه لم يلاحظ خلال تلك الفترة أي سلوك غير طبيعي من الزوج، وكان يظهر أمام الجميع بصورة عادية.

وأضاف والد الضحية أنه خلال فترة الزواج جاءت ابنته إلى منزل أسرتها مرتين وهي تحمل آثار اعتداء واضح، واشتكت من تعرضها للضرب، إلا أن الأسرة حاولت احتواء الخلافات وعدم تصعيد الأمور أملاً في استقرار حياتها الزوجية.

وأوضح أنه لم يكن لديه أي علم بتعاطي الزوج لأي مواد مخدرة، مشيراً إلى أنه لم يره سوى يدخن السجائر فقط، ولم تصدر عنه تصرفات غير مألوفة.

وأشار محمد صقر إلى أنه فور تلقيه اتصالاً بوجود مشكلة لدى ابنته، توجه بصحبة زوجته إلى منزلها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، إلا أنه فوجئ بوجودها جثة هامدة داخل منزل الزوجية، وعلى جسدها آثار اعتداء وكدمات واضحة.

وأكد والد العروس لموقع مصراوي، أنه لم يتردد في إبلاغ الأجهزة الأمنية فور مشاهدته الحالة، إذ اتصل بالنجدة مطالباً بسرعة الحضور وكشف ملابسات الواقعة، وإظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤول عما حدث، مؤكداً تمسكه بحق ابنته القانوني وعدم التنازل عنه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغاً بالعثور على جثمان فتاة في العقد الثاني من عمرها داخل منزل زوجها بقرية ميت برة، وبالانتقال والفحص، تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان، ما أثار الشبهات حول ملابسات الوفاة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث كشفت التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها لضرب مبرح أدى إلى وفاتها، كما تبين أنها كانت حاملاً في جنين عمره ثلاثة أشهر وقت الحادث.

وألقي القبض على الزوج المتهم على ذمة القضية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.