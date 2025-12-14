القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، في إطار الحرص على خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة وآمنة.

جاء الاجتماع بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب مديري المديريات والجهات المعنية، حيث أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بالحيادية والشفافية، ووقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بضرورة مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية، والتأكد من توافر الإضاءة الجيدة، والنظافة، ومياه الشرب، فضلًا عن تجهيز غرف عمليات فرعية وربطها بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات خلال فترة الانتخابات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، مع توفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة للمواطنين، وتوفير مظلات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية وخروجها في أجواء آمنة وميسرة.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين المقار الانتخابية من الداخل والخارج، والحفاظ على الأمن والنظام العام، والتعامل الفوري مع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الانتخابية، لضمان إجراء جولة الإعادة في مناخ يسوده الاستقرار.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ جميع التكليفات بدقة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات خلال فترة الانتخابات، والتنسيق الدائم مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات احتياطية ومنع انقطاع التيار الكهربائي، ومع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بمحيط اللجان الانتخابية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ القليوبية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة الحق الانتخابي واجب وطني، ومشاركة حقيقية في دعم المسار الديمقراطي وبناء مستقبل الوطن.