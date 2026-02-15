كتب- محمد لطفي:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة باسم أميرة بدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لجلسة استماع يوم 18 فبراير الحالي.

وذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس بشأن ما تضمنته حلقة الدكتور زاهي حواس المنشورة بتاريخ 10 فبراير الحالي من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ومن جانبه أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الشهير، أنه لا يعلم شيئا عن سبب هذا القرار.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "معنديش أي فكرة عن الموضوع ده.. ولا أعلم سبب التحقيق، وماقدرش اتكلم عن حاجة ماعرفهاش".

اقرأ أيضاً:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل





زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية