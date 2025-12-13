إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:07 م 13/12/2025

إسعاف أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز في منزلهم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من: سماح ح. (26 عامًا) مصابة بضيق في التنفس ورعشة، محمود م. (30 عامًا) يعاني اضطرابًا في الوعي وضيقًا في التنفس، حمزة م. (6 سنوات) مصاب بضيق في التنفس، وهنا م. (4 سنوات) مصابة بضيق في التنفس، ويقيمون بمنطقة الشيخ خليفة، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، إثر استنشاق غاز نتيجة تسرب الغاز من السخان في المنزل.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

