الأقصر - محمد محروس:

لقيت أم وطفلان من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب طفلان آخران، إثر انهيار منزل مبني بالطوب اللبن، مكوَّن من طابق واحد، أمام مسجد السلام بقرية الدير شرق التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا، ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وهم: الأم (34 عامًا)، والطفل عبدالرحمن محمد علي عبدالدايم (9 سنوات)، والطفلة فدوى محمد علي عبدالدايم (5 سنوات).

كما أُصيب طفلان بإصابات متفرقة، وهما: عمر محمد علي عبدالدايم (7 سنوات)، وتقوى محمد علي عبدالدايم (14 سنة).

وجرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جارٍ استكمال أعمال المعاينة لبيان أسباب الانهيار، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية عقب الحادث.