كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن استثمار الخطاب الديني والإعلامي يعد تفعيلًا حقيقيًا للشراكة المجتمعية، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المستقرة المزدهرة.

وأوضحت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر،

أن الخطاب الديني الوسطي الصحيح يؤكد كرامة المرأة، ويرفض كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ويعمل على صون إنسانيتها وحماية المجتمع من مخاطر الخطاب الديني المنحرف.

وشددت على أن القيم الدينية السليمة تسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل داخل المجتمع.

وأضافت أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الواقع فحسب، بل يشارك بفاعلية في تشكيل الوعي المجتمعي، وشريك أساسي في دعم قضايا المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية، بما يعزز من دور المرأة ومكانتها.

وأشارت المستشارة أمل عمار، إلى أن التوظيف الإيجابي للخطاب الديني والإعلامي يمثل مدخل استراتيجي ا لتمكين المرأة، مؤكدة أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا الملف، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

ولفتت إلى أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 جاء ليضع المرأة في قلب عملية التنمية، وأسهم في تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، دعمها الكامل للمرأة الفلسطينية، واصفة إياها برمز الصمود، مشددة على ضرورة حماية حقوقها وصون كرامتها في ظل ما تتعرض له من انتهاكات، كما وجهت الشكر لكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر على جهودها الداعمة لقضايا المرأة وتعزيز مكانتها في دول منظمة التعاون الإسلامي.

