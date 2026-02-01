مصرع شاب وإصابة آخر في حادث دهس قطار بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخصين في نطاق المحافظة. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المصاب هو "كريم.م.س"، 17 عامًا، حيث جرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وهو في حالة غيبوبة كاملة. فيما أسفر الحادث عن وفاة الشاب "عمر.م.م. ط"، 18 عامًا، في مكان الواقعة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وجرى تحرير محضرًا بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.