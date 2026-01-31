وفاة أول ضحية في حريق مصنع جبس أبوزنيمة متأثراً بإصابته -فيديو وصور

الرشاقة الاستراتيجية.. أول رسالة دكتوراه تطبق على ديوان عام محافظة البحيرة

جنوب سيناء - رضا السيد:

لفظ أحد العمال المصابين في حريق مصنع "نجمة سيناء" للجبس بمدينة أبوزنيمة أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، داخل مستشفى رأس سدر العام، متأثراً بإصاباته، فيما لا يزال اثنان من زملائه يخضعان للعلاج المكثف جراء الحادث.

وأكد مصدر مسؤول أن العامل المتوفى كان ضمن 3 ضحايا استقبلهم المستشفى عقب وقوع الحريق، مشيراً إلى أن المصابين الآخرين يعانيان من حروق متفرقة وكسور بالحوض والقدم، ويخضعان لمتابعة طبية دقيقة لمحاولة استقرار حالتهما الصحية.

كشفت تفاصيل عمليات الإخماد عن تكاتف واسع للسيطرة على الحريق الهائل؛ حيث شاركت سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول والحماية المدنية بمدن (رأس سدر وأبوردبيس)، بالإضافة إلى معدات شركات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن مساهمة الأهالي بسياراتهم الخاصة لمحاصرة النيران التي كادت أن تفتد للمباني المجاورة.

وبحسب التحقيقات الأولية، اندلع الحريق أثناء قيام شركة صيانة خاصة بتركيب "نظام حماية وعزل" حول 3 خزانات للمازوت مخصصة لتشغيل فرن المصنع، إلا أن خطأً فنياً أدى لانفجار الخزانات واشتعال النيران التي غطت أدخنتها الطريق الدولي الساحلي، وتسببت في حجب الرؤية تماماً بمدخل المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، تلقت إخطاراً بالواقعة، وانتقلت القيادات التنفيذية لموقع الحادث للإشراف على عمليات التبريد، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



