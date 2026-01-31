إصابة 3 عمال.. حصيلة ضحايا حريق مصنع الجبس في أبوزنيمة

الرشاقة الاستراتيجية.. أول رسالة دكتوراه تطبق على ديوان عام محافظة البحيرة

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن حريق مصنع الجبس بينة أبوزنيمة أسفر عن إصابة 3 عمال، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس سدر المركزي، لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة عليهم.

وفوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة، والمسافرون على الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء بتصاعد ألسنة النيران من مصنع الجبس بمدخل المدينة، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، إشارة تفيد باشتعال النيران بمصنع الجبس في منطقة صحراوية بمدخل مدينة أبوزنيمة، وانتقل المسئولون لموقع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة انفجار خزانات المازوت، وأخطرت جهات التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق ومعرفة الخسائر.

