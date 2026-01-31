إعلان

إصابة 3 عمال.. حصيلة ضحايا حريق مصنع الجبس في أبوزنيمة

كتب : مصراوي

10:41 م 31/01/2026
    حريق مصنع الجبس في أبوزنيمة
    حريق مصنع الجبس في أبوزنيمة
    حريق هائل
    خريق النصنع
    حريق بمصنع الجبس
    محولات السيطرة على الحريق
    حريق المصنع

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن حريق مصنع الجبس بينة أبوزنيمة أسفر عن إصابة 3 عمال، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس سدر المركزي، لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة عليهم.

وفوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة، والمسافرون على الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء بتصاعد ألسنة النيران من مصنع الجبس بمدخل المدينة، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، إشارة تفيد باشتعال النيران بمصنع الجبس في منطقة صحراوية بمدخل مدينة أبوزنيمة، وانتقل المسئولون لموقع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة انفجار خزانات المازوت، وأخطرت جهات التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق ومعرفة الخسائر.

