الشرقية – ياسمين عزت:

قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم الصادر بحق المتهم في قضية مقتل رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية الخيرية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت غضب المواطنين عام 2023.

وتعود تفاصيل القضية إلى ثاني أيام شهر يناير 2023، داخل مقر الجمعية الإسلامية الخيرية الملحق بمسجد المجيدي بمنطقة نقيزة، بدائرة قسم ثان فاقوس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم محمود م. ع، الشهير بـ«بيسو»، مقيم بمنطقة كفر البلاسي، وكان يبلغ من العمر آنذاك 21 عامًا، ويعمل عامل كاوتش، توجه إلى مقر الجمعية في ساعة متأخرة من الليل، متذرعًا بالسؤال عن الكفالة الشهرية الخاصة بوالدته، المدرجة ضمن قوائم المستفيدين من مساعدات الجمعية عقب وفاة والده.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، استغل المتهم وجود المجني عليه ياسر العلايلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمفرده داخل المقر، وأقدم على قتله خنقًا باستخدام حبل غسيل، ثم استولى على مبالغ مالية خاصة بالجمعية كانت معدّة للتوزيع على المستحقين في صباح اليوم التالي، قبل أن يفر هاربًا.

وانكشفت الجريمة عقب تأخر المجني عليه عن العودة إلى منزله، ما دفع أحد أقاربه للتوجه إلى مقر الجمعية للاطمئنان عليه، ليعثر عليه جثة هامدة، ويتم إخطار مباحث قسم شرطة فاقوس.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد نبيل، رئيس مباحث القسم، ومعاونة الرائد محمد الأعصر، إلى مكان الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، والتي رصدت تحركات المتهم لحظة دخوله وخروجه من العقار.

وخلال أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني وضبطه، وبعرضه على النيابة العامة، باشرت تحقيقات موسعة انتهت إلى اعترافه بارتكاب الجريمة، واصطحابه لتمثيل الواقعة، مع تأكيد كونه الجاني الوحيد، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية حتى إحالته للمحاكمة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا، قبل أن تعيد محكمة النقض فحص أوراق الدعوى، وتقرر تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.