كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بمستواها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.06 جنيه للشراء، و124.61 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.89 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.63 جنيه للشراء، و66.35 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.29 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و154.18 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.