إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:21 ص 01/02/2026

الدرهم الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بمستواها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.06 جنيه للشراء، و124.61 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.89 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.63 جنيه للشراء، و66.35 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.29 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و154.18 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شئون عربية و دولية

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
هدى الإتربي بفستان جريء وبسمة بوسيل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي بفستان جريء وبسمة بوسيل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
"أنت اتهبلت؟".. حكاية خناقة فوق "دكة التلاوة" في عزاء بالقليوبية
أخبار المحافظات

"أنت اتهبلت؟".. حكاية خناقة فوق "دكة التلاوة" في عزاء بالقليوبية
جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم
اقتصاد

جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة