انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.