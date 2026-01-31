انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بمركز مغاغة بالمنيا

السيطرة على حريق مصنع جبس أبوزنيمة بعد انفجار 3 خزانات مازوت -صور

الرشاقة الاستراتيجية.. أول رسالة دكتوراه تطبق على ديوان عام محافظة البحيرة

المنيا- جمال محمد:

انهار منزل قديم بوسط مدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، دون وقوع أضرار بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بانهيار منزل قديم، مكون من ثلاثة طوابق بشارع الجمهورية في مدينة مغاغة.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والاسعاف، لموقع المنزل المنهار، وتبين عدم وقوع إصابات أو وفيات .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، كما جرى فصل المرافق من غاز وماء وكهرباء عن المنزل.