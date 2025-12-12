صحة قنا: غلق 27 منشأة طبية خاصة وإنذار 18 أخرى

قنا - عبدالرحمن القرشي :

واصلت مديرية الصحة بقنا جهودها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر نوفمبر، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور خالد همام كثّفت متابعاتها الميدانية على مختلف المنشآت بالقطاع الخاص لرصد مدى الالتزام بالمعايير والإشتراطات الصحية المعتمدة.

وخلال الشهر الماضي، نفذت فرق العلاج الحر سلسلة من الحملات التفتيشية والمرورات الرقابية على 338 منشأة طبية خاصة، أسفرت عن غلق 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما جرى إنذار 18 منشأة لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، مع التأكيد على معاودة المرور للتأكد من التزامها الكامل بمعايير مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية.

وفيما يتعلق بميكنة وتكويد التراخيص، أوضح الدكتور خالد همام أن الإدارة أجرت 158 عملية مراجعة لملفات طالبي التراخيص خلال نوفمبر، وأصدرت الرخص الرقمية للمنشآت المستوفية لشروط التشغيل.

كما حررت إدارة العلاج الحر عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الخاصة، بما يضمن إحكام الرقابة على المنظومة الدوائية.

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على استمرار تكثيف الحملات الشهرية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة داخل المنشآت الخاصة بقنا، في إطار حماية صحة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمة الصحية بالمحافظة.