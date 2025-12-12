مديرية العمل بالإسماعيلية تمنح 21 فرصة تشغيل جديدة لذوي الهمم (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سلمت مديرية العمل بالإسماعيلية، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد التزام المديرية بتفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وشملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات مختلفة من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة، وهي:

- شركة جيد تيكستايل إيجيبت

- شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات

- شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة

- المدرسة البريطانية الدولية للغات

ويعكس هذا التنوع في القطاعات بين الصناعي والتعليمي توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم، ويؤكد حرص المديرية على ضمان تكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوي الهمم، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.