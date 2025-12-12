محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن زيارته الرسمية للهند شهدت محطة مهمة مع مسؤولي المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة (NSIC).

وأوضح المحافظ أن للمؤسسة تاريخًا ممتدًا من التعاون مع مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ولها شراكات وثيقة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة أمام التدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب، وجذب فرص تصنيع واستثمار تخدم رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة الهندية، الذي استعرض خلال اللقاء مشاركة المؤسسة الناجحة في معرض "تراثنا 2024" بالقاهرة، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الهندية وجهاز تنمية المشروعات بمصر، وأسفر عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الغزل والنسيج بالهند لـ 15 متدربًا مصريًا، في خطوة تهدف إلى نقل الخبرات وصقل المهارات الفنية.

وأضاف المحافظ أنه أعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص المؤسسة الهندية على التعاون مع مصر، مؤكدًا استعداد محافظة أسيوط لتوسيع هذا التعاون ليشمل تنفيذ برامج تدريبية جديدة لأبناء المحافظة في مجالات الغزل والنسيج والأنشطة الحرفية، إلى جانب إمكانية تنظيم برامج تدريب مماثلة للجانب الهندي داخل المحافظة.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتأسيس مراكز تدريب هندية لتعزيز القدرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

وأوضح المحافظ أن رئيس المؤسسة الهندية رحّب بالتعاون مع أسيوط، وتم الاتفاق على عدة مسارات عمل مشتركة، أبرزها:

- إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمصر على الموقع الرسمي للمؤسسة، لتمكين الشركات المصرية من الترويج لمنتجاتها والتواصل مع الشركات الهندية.

- إنشاء منصة لمحافظة أسيوط لتعزيز الترابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

- دراسة افتتاح مراكز تدريب متخصصة، وإطلاق برامج حاضنات أعمال في مجالات حيوية مثل الغزل والنسيج، الرقمنة، والحرف اليدوية.

- تبادل المشاركة في المعارض التي تقام في الهند وأسيوط، ودراسة فرص التصنيع المشترك.

- تقديم طلب رسمي عبر السفارة المصرية يتضمن أولويات محافظة أسيوط للبدء في التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أنه تم على هامش الاجتماع تنظيم مائدة مستديرة جمعت وفد رجال الأعمال المصري المرافق له بعدد من رواد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهنود، ما أتاح فرصة لتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكات والتشبيك بين الجانبين، تلاها زيارة ميدانية لمقر المؤسسة الهندية للاطلاع على منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وآليات التدريب والتأهيل المتبعة.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات المحلية وتوسيع مجالات التدريب والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى استعداد محافظة أسيوط لاحتضان المزيد من المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.