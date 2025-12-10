"إهمال جسيم".. محافظ بني سويف يُحيل وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة

بني سويف - حمدي سليمان:

أحال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، واقعة وفاة الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، أدهم عاطف، إلى النيابة العامة، عقب الاطلاع على تقريري مديريتي التربية والتعليم والصحة بالمحافظة، واللذين أكدا وجود إهمال جسيم في التعامل مع حالة الطالب داخل المدرسة.

وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم عزل مديرة المدرسة من منصبها بعد ثبوت مسؤوليتها عن الإهمال الإداري، والذي شمل التقاعس في التدخل السريع والتعامل الصحيح مع الحالة الصحية للطالب، وفقًا للتقارير الرسمية.

وأكدت الجهات المختصة أن المدرسة تتبع الإدارة المركزية بالوزارة وليست تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ما استدعى التدخل الفوري من الوزارة.

وكشف تقرير مديرية الصحة أن الطالب كان يعاني من التهاب رئوي، وأن سوء التعامل الإداري وعدم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المدرسة أدى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاته.

وأوضح وكيلا الصحة والتعليم أن الوضع داخل المدرسة الآن آمن ومطمئن، مع وجود متابعة دورية لضمان سلامة جميع الطلاب وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان الطالب أدهم عاطف قد أصيب بوعكة صحية خلال وجوده بالمدرسة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث وافته المنية.

واتهمت أسرته إدارة المدرسة بالتقصير والإهمال الجسيم، مما دفع الجهات المعنية للتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فيما تتابع الجهات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة المستجدات لضمان محاسبة كل مقصر والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المنشآت التعليمية.