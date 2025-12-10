إعلان

"إهمال جسيم".. محافظ بني سويف يُحيل وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة

كتب : حمدي سليمان

06:13 م 10/12/2025

الطالب أدهم عاطف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

أحال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، واقعة وفاة الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، أدهم عاطف، إلى النيابة العامة، عقب الاطلاع على تقريري مديريتي التربية والتعليم والصحة بالمحافظة، واللذين أكدا وجود إهمال جسيم في التعامل مع حالة الطالب داخل المدرسة.

وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم عزل مديرة المدرسة من منصبها بعد ثبوت مسؤوليتها عن الإهمال الإداري، والذي شمل التقاعس في التدخل السريع والتعامل الصحيح مع الحالة الصحية للطالب، وفقًا للتقارير الرسمية.

وأكدت الجهات المختصة أن المدرسة تتبع الإدارة المركزية بالوزارة وليست تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ما استدعى التدخل الفوري من الوزارة.

وكشف تقرير مديرية الصحة أن الطالب كان يعاني من التهاب رئوي، وأن سوء التعامل الإداري وعدم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المدرسة أدى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاته.

وأوضح وكيلا الصحة والتعليم أن الوضع داخل المدرسة الآن آمن ومطمئن، مع وجود متابعة دورية لضمان سلامة جميع الطلاب وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان الطالب أدهم عاطف قد أصيب بوعكة صحية خلال وجوده بالمدرسة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث وافته المنية.

واتهمت أسرته إدارة المدرسة بالتقصير والإهمال الجسيم، مما دفع الجهات المعنية للتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فيما تتابع الجهات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة المستجدات لضمان محاسبة كل مقصر والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المنشآت التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني النيابة العامة وزارة التربية والتعليم مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وفاة طالب مدرسة STEM

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى