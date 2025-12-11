شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن الوزارة اعتمدت مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات.

وأكد وزير العمل، أن هذه الإعانات تهدف إلى دعم ومساندة أسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث المؤسفة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن بينها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي “شهيد الشهامة” بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.