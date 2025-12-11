الوطنية للانتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة أخميم بسوهاج

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إعادة الانتخابات بين كلٍ من المرشحين شعبان لطفي وزكريا محمد وعصام رأفت وعفيفي الشريف في الدائرة الثانية بأخميم بمحافظة سوهاج.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز.

ومن بين المخالفات التي أثرت على نتيجة الانتخابات في الدوائر (خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات، عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز، تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز).

وشملت الدوائر الملغاة:



الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم

إبشواي، أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدواير الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

