روسيا: إذا قررت أوروبا الحرب فنحن مستعدون لها ولو حتى الآن

كتب : محمود الطوخي

12:32 م 11/12/2025

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، من أن موسكو سترد بشكل حازم إذا سرقت أوروبا أصولها المالية المجمدة.

وأكد لافروف، أنه في حال "قررت أوروبا الحرب فنحن مستعدون لها ولو حتى الآن".

وشكك لافروف في "عقلانية الأوربيين"، مؤكدا أن موسكو لديها إرادة حقيقة للتوصل إلى سلام مع أوكرانيا، مضيفا "نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأوضح لافروف، أن الأمن الجماعي يجب أن يكون بآليات مراقبة محددة والأوروبيون لا يريدون ذلك، متهما الجانب الأوكراني بالتلاعب بقضية الأطفال المختطفين ولا صحة لاختطاف الآلاف منهم.

