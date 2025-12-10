مباريات الأمس
بعد أزمته مع سلوت.. 7 لاعبين أجانب ساندوا محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

10:03 م 10/12/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

حصل محمد صلاح على موجة كبيرة من الدعم خلال الأيام الماضية من عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، في أعقاب أزمته الأخيرة مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لليفربول.

وبدأت أزمة سلوت مع صلاح بجلوسه على مقاعد البدلاء ثم تبادل التصريحات، قبل أن تنتهي باستبعاده من قائمة الفريق في مواجهة إنتر بدوري أبطال أوروبا.

كيف جاء دعم اللاعبين لصلاح؟

سمير نصري، النجم الفرنسي السابق، دافع عن صلاح عبر قناة Canal+، مؤكدًا أن اللاعب ليس سبب تراجع ليفربول، مشددًا على ضرورة أن يتذكر سلوت ما قدمه النجم المصري في الموسم الماضي.

كما دعم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، عبر TNT Sports، موقف صلاح، معتبرًا أن رد فعله طبيعي ويستحق الاحترام، خاصة اعتراضه على عدم المشاركة.

أما ديان لوفرين، صديق صلاح المقرب، فاكتفى بنشر تعليق علي صورة لصلاح عبر إنستجرام، معلقًا: إن مواجهة الظلم لا تكون إلا بالقتال حتى النهاية.

وقدم لويس دياز، جناح ليفربول السابق ولاعب بايرن ميونخ الحالي، كلمات مؤثرة عبر BBC Sport، مشيرًا إلى أن صلاح كان من أوائل من رحبوا به داخل النادي، مؤكدًا أنه لاعب وشخص رائع ترك أثرًا كبيرًا لديه.

بينما انتقد نيل وارنوك، لاعب إنجلترا السابق، إدارة ليفربول عبر BBC Sport، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بالوعود التي منحها لصلاح بعد تجديد عقده، مضيفًا أن أي فريق يحصل على خدماته سيكون قادرًا على تغيير شكل مبارياته، معتبرًا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية قد تساعد في تهدئة الأجواء.

كما امتدح تيم شيروود لاعب توتنهام السابق، في تصريحات نقلها موقع consent، مسيرة صلاح، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي، مستشهدًا بأرقامه المبهرة.

واختتم دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق، دعمه عبر Amazon Prime، موضحًا أن صلاح يحب النادي بشدة ولا يرغب في الرحيل، لكنه يريد المشاركة في المباريات بشكل مستمر.

