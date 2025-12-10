إقبال ملحوظ من كبار السن على الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد إقبالًا ملحوظًا من كبار السن منذ الساعات الأولى لفتح أبواب التصويت، حيث توافد الناخبون من الفئات العمرية الأكبر على لجانهم منذ الصباح الباكر حرصًا على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

وحرص كبار السن على الحضور المبكر رغم برودة الطقس، مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فيما حرص عدد من القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان على تقديم المساعدة لهم.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع الانتخابات على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية للتدخل الفوري عند حدوث أي معوقات.

وأشار "الزملوط" إلى توفير جميع التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، بما في ذلك مصادر كهرباء بديلة وخدمات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية، حيث تم فرض طوق أمني حول اللجان، مع تعزيزات وتمركزات لتأمين سير الانتخابات وسهولة الوصول إليها.

يُشار إلى أن دائرة الخارجة مُخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 6 مرشحين، بينهم مرشح حزبي واحد من حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى 5 مستقلين. بينما تشهد دائرة الداخلة، المخصص لها أيضًا مقعد واحد، منافسة بين 22 مرشحًا، بينهم 4 مرشحين حزبيين و18 مرشحًا مستقلًا من مختلف التيارات والأحزاب.