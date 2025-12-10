إعلان

محافظ القليوبية يكرم الطفلة مريم بعد تصدرها مسابقات القراءة

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:36 م 10/12/2025

محافظ القليوبية يكرّم الطالبة مريم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الطالبة مريم إبراهيم عبدالعزيز سيد أحمد، بالصف الثاني الابتدائي بمعهد المنشأة الصغرى بكفر شكر التابع لمنطقة القليوبية الأزهرية، احتفاءً بتفوقها وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الموسم الرابع من المشروع الوطني للقراءة، إضافة إلى فوزها بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في الموسم التاسع من مسابقة "تحدي القراءة العربي"، حيث نالت ميداليتين عن هذين الإنجازين.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التميز في المجالات العلمية والثقافية، مشيدًا بالمستوى الرفيع للطالبة، وبالدور الكبير لأسرتها ومعهدها في اكتشاف موهبتها ورعايتها وتنميتها.

وشمل التكريم أيضًا الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والأستاذ ماهر محمدي، منسق المشروع الوطني للقراءة، تقديرًا لجهودهما في الإشراف والمتابعة وتوفير البيئة الداعمة التي ساهمت في وصول الطالبة مريم إلى هذه المراكز المتقدمة.

