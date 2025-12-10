إعلان

جيميناي أفريقيا تنظم ختام برنامج "تأثيرها" في المتحف المصري الكبير

كتب : مصراوي

04:49 م 10/12/2025

جيميناي تدعم أفكار الفتيات

القاهرة - (مصراوي):

تنظم شركة جيميناي أفريقيا، يوم 17 من الشهر الجاري ختام برنامج "تأثيرها" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال عدلي توما العضو المنتدب لـ"جيميناي أفريقيا" والرئيس التنفيذي لها:"إن الفعالية تجرى في الساعة 12:30 ظهرًا بالمتحف المصري الكبير وتأتي ضمن التعاون الناجح والكبير مع صندوق الأمم المتحدة للسكان".

وأضاف عدلي توما أن البرنامج قدم الدعم للسيدات والفتيات اللاتي لديهن "الشغف"، بمساعدة الأخريات لتحويل أفكارهن إلى واقع حقيقي بتدريبهن عمليًا على الريادة والقيادة والدعم الشخصي والفني من أصحاب الخبرات في مجالات "البيزنس والخبرات الاجتماعية" إلى جانب ذلك الإرشاد لهن لتطوير مشروعاتهن أو إطلاقها من البداية".

وأضاف:"البرنامج قدم أيضا ورش توعية عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيف يمكن للسيدات والفتيات بين عمر 20 إلى 50 عامًا تحويل تجربتهن لتأثير إيجابي لهن وللأخريات".

جيمناي-أفريكا

شركة جيميناي أفريقيا برنامج تأثيرها المتحف المصري الكبير

