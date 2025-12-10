أثناء عمله.. مصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد في قرية المراشدة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه في حادث مأساوي إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد بنجع الجامع في قرية المراشدة بمركز الوقف شمالي محافظة قنا، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع عامل أثناء عمله فوق مئذنة أحد المساجد. وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "حشمت م. ح"، يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل بناء من محافظة سوهاج، وقد سقط من أعلى المئذنة أثناء أداء عمله، ما أدى إلى إصابته بعرق خشبي وتوفي على الفور.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وكُلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.