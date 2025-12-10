منخفض جوي وأمطار.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن تمركز تأثير المنخفض الجوى فى اتجاه شرق البلاد، حيث يصاحب ذلك تجدد السحب الرعدية الممطرة على شرق الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء.

وحذرت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

