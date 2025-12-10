إعلان

منخفض جوي وأمطار.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

05:59 م 10/12/2025

سحب رعدية ممطرة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن تمركز تأثير المنخفض الجوى فى اتجاه شرق البلاد، حيث يصاحب ذلك تجدد السحب الرعدية الممطرة على شرق الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء.

وحذرت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

بعد شكاوى المتقدمين.. "الطاقة الجديدة": التقديم إلكتروني ولا استبعاد لأحد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سحب رعدية امطار رياح شبورة الأرصاد الجوية درحات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى