بيان من ميناء القاهرة الجوي بعد تصاعد دخان بمنى الركاب 2

كتب : محمد أبو بكر

06:03 م 10/12/2025

شركة ميناء القاهرة الجوي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم، السيطرة بشكل كامل على دخان انبعث من مطبخ خاص بإحدى الاستراحات داخل مبنى الركاب رقم (2)، أثناء تجهيز بعض الأطعمة.

وأكدت الشركة، بحسب بيانها، الأربعاء، أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر أو تلفيات، واقتصرت فقط على تصاعد محدود للأدخنة.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الحركة التشغيلية في مبنى الركاب رقم (2) وجميع صالات السفر والوصول بالمطار تسير بشكل طبيعي ودون أي تأثر، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت، واستخدام أحدث أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة.

شركة ميناء القاهرة الجوي تصاعد دخان بمنى الركاب 2 ميناء القاهرة الجوي

إعلان

