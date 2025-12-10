مصرع وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل انقلاب أتوبيس على طريق دفرة – كفر الزيات

إقبال ملحوظ من كبار السن على الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد (صور)



لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق دفرة – كفر الزيات الحر أعلى كوبري قرية الشرفا بمركز طنطا.



من جانبه، قطع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولته الميدانية بمدينة المحلة الكبرى ظهر اليوم الأربعاء، فور تلقيه بلاغاً بوقوع الحادث، وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً والإشراف المباشر على أعمال الإنقاذ ورفع الأتوبيس، لضمان سلامة المواطنين وسرعة فتح الطريق.

فور وصوله، وجّه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى بين كافة الجهات المعنية، وتم الدفع الفوري بعدد من المعدات والطواقم المتخصصة لموقع الحادث، شملت: 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين، 3 سيارات من الحماية المدنية بينها وحدتا إنقاذ بري، ولودران لرفع الأتوبيس وتأمين المنطقة.

وتابع المحافظ، أعمال رفع الأتوبيس ونقله باستخدام ونش متخصص لتأمين الطريق وإعادة الحركة المرورية بشكل تدريجي، مشدداً على العمل المتواصل لإزالة أي آثار للحادث في وقت قياسي.

وعقب الانتهاء من الإجراءات العاجلة بموقع الحادث، انتقل اللواء الجندي مباشرة إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على حالة المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم.

ووجه المحافظ بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة دون أي تأخير، مؤكداً أن المحافظة تتابع حالاتهم أولاً بأول لحين استقرارها بشكل كامل.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد مستمر، مؤكداً أن التدخل السريع أسهم في التعامل مع الحادث الذي أسفر عن 3 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسرة المتوفى، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل.





