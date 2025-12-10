إعلان

"شبه الأطفال".. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

04:01 م 10/12/2025
    هدى المفتي في أحدث ظهور
    هدى المفتي تخطف الأنظار

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة بدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطة.

وحصدت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "عسل أوي"، "شبه الأطفال"، "جميلة"، "إزاي جميلة كده بجد"، "ربنا يحميكي يا حبيبتي".

يذكر أن الفنانة هدى المفتي احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها، وتلقت التهاني من عدد من زملائها في الوسط الفني، أبرزهم: آيتن عامر، بسنت شوقي، مريم الجندي، والراقصة بدرة.


