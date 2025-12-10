هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة بدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطة.

وحصدت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "عسل أوي"، "شبه الأطفال"، "جميلة"، "إزاي جميلة كده بجد"، "ربنا يحميكي يا حبيبتي".

يذكر أن الفنانة هدى المفتي احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها، وتلقت التهاني من عدد من زملائها في الوسط الفني، أبرزهم: آيتن عامر، بسنت شوقي، مريم الجندي، والراقصة بدرة.







اقرأ أيضًا:

"عالمية".. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير





"بحبك وبفتخر بيك".. محمد إمام يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح





محمد صبحي يرقص على المسرح خلال تكريمه ويطمئن جمهوره على حالته الصحية





تفاصيل حفل نوال الزغبي في رأس السنة





"قمر".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة في أحدث ظهور لها





"بإطلالة شتوية أمام البحر".. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)



