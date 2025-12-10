إعلان

بالصور- السيطرة على حريق داخل منزل مهجور بأسيوط

كتب : محمود عجمي

05:06 م 10/12/2025
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في منزل غير مأهول بالسكان بمنطقة حلقة السمك القبلية بمركز منفلوط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع الحريق.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث، يرافقهم سيارات الإسعاف ووحدات الإطفاء، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

حريق منزل أسيوط قوات الحماية المدنية

